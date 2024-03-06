Из Минеральных Вод запустили прямые рейсы в Ханты-Мансийск
Аэропорт Минеральных Вод сообщил о первом вылете самолета в Ханты-Мансийск
Из аэропорта Минеральных Вод 5 марта вылетел самолет в Ханты-Мансийск. В пресс-службе авиагавани рассказали, что рейс оказался востребованным, загрузка составила 85%.
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Из Минвод в столицу Югры летает авиакомпания «Азимут»:
- во вторник в 08:30;
- в пятницу в 21:40.
Путь занимает 4 часа 5 мин.
Из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды:
- в субботу в 04:45;
- во вторник в 15:35.
Полет длится 4 часа 25 мин.
Ханты-Мансийск — столица Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Город считается одним из старейших в Западной Сибири. Он расположен на семи холмах в 20 километрах от слияния Оби и Иртыша. По данным 2020 года, в городе проживают больше 100 тыс. человек. Ханты-Мансийск находится в часовом поясе GMT+5, разница с Москвой составляет +2 часа.