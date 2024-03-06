Из Минеральных Вод запустили прямые рейсы в Ханты-Мансийск

Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Аэропорт Минеральных Вод сообщил о первом вылете самолета в Ханты-Мансийск

Из аэропорта Минеральных Вод 5 марта вылетел самолет в Ханты-Мансийск. В пресс-службе авиагавани рассказали, что рейс оказался востребованным, загрузка составила 85%.

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Из Минвод в столицу Югры летает авиакомпания «Азимут»:

  • во вторник в 08:30;
  • в пятницу в 21:40.

Путь занимает 4 часа 5 мин.

Из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды:

  • в субботу в 04:45;
  • во вторник в 15:35.

Полет длится 4 часа 25 мин.

Ханты-Мансийск — столица Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Город считается одним из старейших в Западной Сибири. Он расположен на семи холмах в 20 километрах от слияния Оби и Иртыша. По данным 2020 года, в городе проживают больше 100 тыс. человек. Ханты-Мансийск находится в часовом поясе GMT+5, разница с Москвой составляет +2 часа.

Как писали Юга.ру, из Сочи запустят регулярные полеты в Узбекистан. Недавно аэродром принял первый рейс обновленного самолета Ту-214.

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