83-летняя жительница Абинского района сутки провела в лесу

Краснодарский край

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  • Спасатели проверяют состояние женщины 1940 года рождения, сутки проведшей в лесу © Фото Юга.ру
    Спасатели проверяют состояние женщины 1940 года рождения, сутки проведшей в лесу © Фото Юга.ру

После более чем 24-часового отсутствия в предгорьях возле станицы Эриванской живой и здоровой найдена женщина 1940 года рождения

Вечером 16 февраля в штаб Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» поступило сообщение о том, что не вернулась домой пожилая жительница станицы Эриванской Абинского района. По сообщениям родных, женщина 1940 года рождения днем ушла в лес.

Как сообщает телеграм-канал «Кубань-СПАСа», благодаря совместным усилиям «спасателей Крымского, Краснодарского АСО, ЮРПСО, Абинска, Лиза Алерт, полиции и волонтеров <…>  женщину удалось обнаружить на следующий день, живой и в удовлетворительном состоянии».

Ранее в феврале в порту Новороссийска нашли 200 тонн зараженных апельсинов, а на Ставрополье сотрудники банка помогли женщине уберечь от мошенников семизначную сумму.

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