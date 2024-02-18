83-летняя жительница Абинского района сутки провела в лесу
После более чем 24-часового отсутствия в предгорьях возле станицы Эриванской живой и здоровой найдена женщина 1940 года рождения
Вечером 16 февраля в штаб Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» поступило сообщение о том, что не вернулась домой пожилая жительница станицы Эриванской Абинского района. По сообщениям родных, женщина 1940 года рождения днем ушла в лес.
Как сообщает телеграм-канал «Кубань-СПАСа», благодаря совместным усилиям «спасателей Крымского, Краснодарского АСО, ЮРПСО, Абинска, Лиза Алерт, полиции и волонтеров <…> женщину удалось обнаружить на следующий день, живой и в удовлетворительном состоянии».
Ранее в феврале в порту Новороссийска нашли 200 тонн зараженных апельсинов, а на Ставрополье сотрудники банка помогли женщине уберечь от мошенников семизначную сумму.