На «Роза Хутор» впервые пройдет Фестиваль горных курортов Евразии

С 13 по 16 марта в фестивале на курорте «Роза Хутор» поучаствуют представители горнолыжной индустрии девяти евразийских стран

Это первое мероприятие, запланированное Eвразийским альянсом горных курортов (ЕАГК). Фестиваль приурочили к десятилетию сочинской Олимпиады.

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Форум начнется 13 марта с деловых мероприятий. Ожидается, что старт фестивалю горных курортов Евразии даст чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Первой станет дискуссионная сессия на тему «Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)». В России реализуют реформу законодательства о туризме в национальных парках. В большинстве случаев горнолыжные комплексы затрагивают участки природных территорий с особым режимом охраны. Эксперты обсудят: отраслевую политику и регулирование;

национальные особенности и общие вызовы;

подходы к планированию и реализации проектов развития туристкой инфраструктуры;

аспекты организации партнерства природоохранного и туристского сообществ;

опыт российской реформы законодательства о туризме на ООПТ.

Состав спикеров сессии: Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета по туризму и развитию туристкой инфраструктуры Госдумы СовФеда РФ;

Елена Шмелева, председатель Совета федеральной территории «Сириус»;

Ирина Маканова, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России;

Сергей Суханов, генеральный директор корпорации «Туризм. РФ»;

Сергей Бачин, генеральный директор «Васта Дискавери»;

руководители горных курортов «Роза Хутор» (Россия), «Амирсой» (Узбекистан), «Майлер» (Армения), «Шахдаг» (Азербайджан), «Шымбулак» (Казахстан).

Церемония открытия фестиваля пройдет 14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. Далее инструкторы команд горных курортов Евразии продемонстрируют свое мастерство на показательных спусках на трассе «Мужской Олимпийский спуск» (1600 метров). В деловой программе этого дня — круглый стол на тему «Совместное развитие горного туризма в странах Евразии». Основные пути сотрудничества и проблемы взаимодействия обсудят руководители ведущих горных курортов Евразии.

В качестве спикеров выступят генеральный директор горного курорта «Шымбулак» (Казахстан) Ринат Абдрахманов;

генеральный директор горного курорта «Амирсой» (Узбекистан) Саидвали Саидходжаев;

председатель совета директоров горного курорта «Шахдаг» (Азербайджан) Рустам Наджафов;

генеральный директор горного курорта «Майлер» (Армения) Тигран Арутюнян;

генеральный директор горного курорта «Роза Хутор» (Россия) Александр Белокобыльский.

В этот же день пройдут несколько интерактивных лекций Корпоративного университета Евразийского альянса горных курортов на темы: «Концепция глобальной безопасности: маркетинг и сервисы», «Маркетинг впечатлений», «Развитие компетенций». Завершит второй день фестиваля Вечер национальных кухонь стран Евразии.

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Деловую программу этого дня продолжат дискуссии профессионалов отрасли, включая представителей инструкторских и спасательных служб горных курортов.

15 марта пройдут тематические мастер-классы и презентации курортов. Центр компетенций в сфере туризма Роскачества проведет сессию «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК». Завершится фестиваль 16 марта, когда команды-участницы Евразийского альянса горных курортов подведут итоги своей работы и обсудят стратегические планы. Ожидается, что в фестивале горных курортов Евразии поучаствуют около 150 гостей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргыстана, Таджикистана, России и Узбекистана.

По мнению организаторов фестиваля, именно такие мероприятия, сочетающие самые разные форматы общения, создают правильную атмосферу для профессионального и дружеского диалога. Это укрепляет экономические и культурные связи между странами. Работа Евразийского альянса горных курортов будет обеспечивать единый уровень сервиса и действие программ лояльности горных курортов, что увеличит общий туристический поток. Важным этапом работы ЕАГК станет создание межгосударственного туристического маршрута. Штаб-квартира Альянса располагается в Алматы (Казахстан).

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В июне 2023 года горные курорты «Роза Хутор» (Россия), «Шымбулак» (Казахстан) и «Амирсой» (Узбекистан) начали работать над созданием Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Он призван обеспечить платформу для стратегического развития туризма в Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. В ноябре этого же года к этому процессу присоединился курорт «Шахдаг» (Азербайджан).



Среди основных целей альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов и разработка общих подходов к стандартам безопасности.