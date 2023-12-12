В Краснодаре, Сириусе и на Кавминводах 1 января 2024 года проведут Забег обещаний

Участники забега должны написать на нагрудном номере обещание, которое выполнят в 2024 году. Подробная информация о правилах Забега обещаний опубликована на официальном сайте проекта .

На интерактивной карте отмечены города, жители которых решили принять участие в забеге. Мероприятие запланировали в Краснодаре, Сириусе и городах Кавминвод — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Георгиевске. По данным ТАСС, на КМВ участие в забеге примут около 1,5 тыс. человек. В городах Ставрополья Забег обещаний проводят с 2017 года.

Точки сбора в каждом городе указаны на интерактивной карте проекта на сайте.