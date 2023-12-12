В Краснодаре, Сириусе и на Кавминводах 1 января 2024 года проведут Забег обещаний

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com
    © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com

В нескольких городах юга России 1 января 2024 года пройдет Забег желаний

Участники забега должны написать на нагрудном номере обещание, которое выполнят в 2024 году. Подробная информация о правилах Забега обещаний опубликована на официальном сайте проекта.

На интерактивной карте отмечены города, жители которых решили принять участие в забеге. Мероприятие запланировали в Краснодаре, Сириусе и городах Кавминвод — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Георгиевске. По данным ТАСС, на КМВ участие в забеге примут около 1,5 тыс. человек. В городах Ставрополья Забег обещаний проводят с 2017 года.

Точки сбора в каждом городе указаны на интерактивной карте проекта на сайте.

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На старт участники выйдут в 12:00. Стать одним из них просто — можно зарегистрироваться на сайте, получить свой номер на электронную почту и распечатать перед забегом. Дистанция в 2024 году составит 2024 метра.

Напомним, в Краснодаре 26 декабря откроется рождественская ярмарка, она будет работать на Пушкинской площади.

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