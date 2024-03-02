В Сочи учительнице подарили квартиру за победу в профессиональном конкурсе

Учительница младших классов в Сочи получила двухкомнатную квартиру после победы в образовательном конкурсе

Мэрия курорта подарила учительнице Ирине Амосовой двухкомнатную квартиру после победы педагога в конкурсе Знание.Премия. Об этом сообщает администрация Краснодарского края и Российское общество «Знание».

Учительница начальных классов и заместитель директора школы №18 Ирина Амосова победила в номинации «За просветительскую деятельность в школе».

«Квартира в новом доме находится в 10 минутах от работы и от школы, где учатся дети. Победа в Знание.Премия послужила толчком, чтобы все это случилось, чему мы невероятно счастливы», — цитирует педагога пресс-служба администрации региона.

Третья церемония вручения награды Знание.Премия — 2023 прошла 26 февраля на выставке-форуме «Россия». Тогда стали известны имена 29 лауреатов в 19 номинациях. О победе Ирины Амосовой из Сочи в своем-телеграме писал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.