В Сочи учительнице подарили квартиру за победу в профессиональном конкурсе

Краснодарский край

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  • © Фото Jozsef Hocza, Unsplash.com
    © Фото Jozsef Hocza, Unsplash.com

Учительница младших классов в Сочи получила двухкомнатную квартиру после победы в образовательном конкурсе

Мэрия курорта подарила учительнице Ирине Амосовой двухкомнатную квартиру после победы педагога в конкурсе Знание.Премия. Об этом сообщает администрация Краснодарского края и Российское общество «Знание».

Учительница начальных классов и заместитель директора школы №18 Ирина Амосова победила в номинации «За просветительскую деятельность в школе».

«Квартира в новом доме находится в 10 минутах от работы и от школы, где учатся дети. Победа в Знание.Премия послужила толчком, чтобы все это случилось, чему мы невероятно счастливы», — цитирует педагога пресс-служба администрации региона.

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Третья церемония вручения награды Знание.Премия 2023 прошла 26 февраля на выставке-форуме «Россия». Тогда стали известны имена 29 лауреатов в 19 номинациях. О победе Ирины Амосовой из Сочи в своем-телеграме писал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как писали Юга.ру, шесть районов Краснодарского края осенью 2023 года искали «земских учителей», за переезд по программе педагогам предлагают миллион рублей.

Алексей Копайгородский Конкурсы Недвижимость Образование Сочи

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В Сочи учительнице подарили квартиру за победу в профессиональном конкурсе
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