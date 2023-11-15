Миллион за переезд. Шесть районов Краснодарского края ищут «земских учителей»
В администрации Кубани сообщили о продлении программы «Земский учитель». Рассказываем, кого ждут в школах
В шести районах Краснодарского края продолжают прием заявок для участия в программе «Земский учитель».
Юга.ру узнали в министерстве образования, каких учителей ждут на Кубани:
- учителя физической культуры в школу № 7 города Геленджика;
- учителя русского языка и литературы в школу № 2 города Апшеронска;
- учителя английского языка в школу № 6 Крыловского района;
- учителя английского языка в школу № 16 Кущевского района;
- учителя химии в школу № 18 Туапсинского района;
- учителя физической культуры в школу № 8 Усть-Лабинского района.
Заявки принимают до 23 ноября включительно.
Все вакансии для учителей России и подробности программы можно посмотреть на сайте. На момент публикации материала открыты 1295 вакансий в разных точках страны.
Суть программы состоит в том, что учитель переезжает в населенный пункт с населением меньше 50 тыс. человек и получает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. В случае переезда в Дальневосточный федеральный округ педагог получает 2 млн рублей.
Напомним, в октябре 2023 года вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что региону не хватает 1300 учителей. При этом в Краснодаре не хватает 100 тыс. мест в школах и около 750 учителей. Как пишет «Ъ-Кубань», в мэрии причиной нехватки педагогов в школах назвали рост числа учащихся за счет повышения рождаемости и миграционных процессов.