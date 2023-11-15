Миллион за переезд. Шесть районов Краснодарского края ищут «земских учителей»

В администрации Кубани сообщили о продлении программы «Земский учитель». Рассказываем, кого ждут в школах

В шести районах Краснодарского края продолжают прием заявок для участия в программе «Земский учитель».

Все вакансии для учителей России и подробности программы можно посмотреть на сайте. На момент публикации материала открыты 1295 вакансий в разных точках страны.

Суть программы состоит в том, что учитель переезжает в населенный пункт с населением меньше 50 тыс. человек и получает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. В случае переезда в Дальневосточный федеральный округ педагог получает 2 млн рублей.