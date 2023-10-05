В Геленджике впервые состоится кинофестиваль «Маяк»

В Геленджике с 5 по 9 октября впервые пройдет фестиваль актуального российского кино «Маяк»

Цель смотра — обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли, представив на суд профессионалов лучшие картины и новые имена. Программа включает конкурс российских полнометражных игровых фильмов и серию деловых мероприятий.

На фестивале будет представлено 11 картин, среди которых «Длительные свидания» Георгия Лялина об одиноком священнике, «Контакты» Дмитрия Моисеева о визите пришельцев в русскую провинцию, «Королевство» Татьяны Рахмановой о выпускниках детского дома, «Рыжий» Семена Серзина о поэте Борисе Рыжем, «Невидимый мой» Антона Бильжо, «Фрау» Любови Мульменко, «Чума» Дмитрия Давыдова, «Эра» Вениамина Илясова, «Каникулы» Анны Кузнецовой, «Год рождения» Михаила Местецкого, «Новый Берлин» Алексея Федорченко.

В состав жюри вошли актеры Данила Козловский и Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Им предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая работа режиссера», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучший дебют».

На фестивале также планируется деловая программа, в рамках которой будут обсуждать перспективы развития отечественного кинематографа.

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