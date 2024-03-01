Микрорайон Любимово в Краснодаре стал одним из лидеров всероссийского градостроительного конкурса

Любимово от ГК «ИНСИТИ» занял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре» в конкурсе «Топ ЖК — 2024»

Конкурс проходит пятый год подряд. На нем определяют лучшие жилые комплексы в России и отдельно в каждом из регионов. В этом году на звание лучшего ЖК претендовали более 1,4 тыс. проектов 630 застройщиков.

Новостройки оценивали по 133 параметрам. Среди них: дворовые пространства, безопасность, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы, социальная инфраструктура, архитектура, фасады, среда для маломобильных граждан. Большинство критериев оценки заимствовали из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.