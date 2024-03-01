Микрорайон Любимово в Краснодаре стал одним из лидеров всероссийского градостроительного конкурса
Любимово от ГК «ИНСИТИ» занял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре» в конкурсе «Топ ЖК — 2024»
Конкурс проходит пятый год подряд. На нем определяют лучшие жилые комплексы в России и отдельно в каждом из регионов. В этом году на звание лучшего ЖК претендовали более 1,4 тыс. проектов 630 застройщиков.
Новостройки оценивали по 133 параметрам. Среди них: дворовые пространства, безопасность, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы, социальная инфраструктура, архитектура, фасады, среда для маломобильных граждан. Большинство критериев оценки заимствовали из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.
Лучшим жилым комплексом-новостройкой России признали кировский ЖК «Дом Булычев» от ГК «Железно». Второе место занял Imperial Club от холдинга Setl Group из Санкт-Петербурга. Третью позицию в борьбе за звание «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ» разделили два проекта: «Айвазовский City» из Тюмени от ГК «ЭНКО» и Holms Residence из Пензы от СГ «Рисан». Полный список победителей.
Торжественная церемония награждения победителей прошла на Российской строительной неделе в Москве.
«ТОП ЖК — главный федеральный конкурс от Единого реестра застройщиков, много лет принимаем в нем участие и каждый раз занимаем все более высокие позиции. Например, по результатам «ТОП ЖК — 2023», микрорайон Любимово занял 2 место в РФ в номинации «Лучшие условия для спорта». Как нам удалось этого добиться, я поделился на одном из круглых столов в рамках большой строительной недели», — отмечает директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.
Организаторами конкурса выступили РСПП, ТПП РФ, НОЗА, оператором — портал ЕРЗ.PФ.
Как писали Юга.ру, Краснодар стал лидером по строительству жилья среди городов РФ, а цена за квадратный метр в новостройках города достигла 168 тыс. рублей.