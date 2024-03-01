С начала 2024 года Сергей Галицкий заработал 269 млн долларов — Bloomberg

Состояние краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого с начала 2024 года увеличилось на 269 млн долларов

Сергей Галицкий оказался на 462 месте в рейтинге самых богатых людей мира. Его доход увеличился на 269 млн долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Всего рейтинг издания включает 26 бизнесменов из РФ. Они занимают строчки между 48-й и 492-й.

Состояние краснодарского бизнесмена на 1 марта оценивается в 6,01 млрд долларов. По сравнению с декабрем 2023 года Галицкий поднялся 19 строчек в рейтинге издания. Тогда его доход составлял 5,7 млрд долларов.



Напомним, что в начале февраля общий капитал владельца футбольного клуба оценивали в 5,79 млрд долларов.

В 2023 году Сергею Галицкому исполнилось 56 лет. Юга.ру рассказывали интересные факты из жизни краснодарского миллиардера. Прочитать их можно здесь.