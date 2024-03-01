С начала 2024 года Сергей Галицкий заработал 269 млн долларов — Bloomberg

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Состояние краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого с начала 2024 года увеличилось на 269 млн долларов

Сергей Галицкий оказался на 462 месте в рейтинге самых богатых людей мира. Его доход увеличился на 269 млн долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Всего рейтинг издания включает 26 бизнесменов из РФ. Они занимают строчки между 48-й и 492-й.

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Состояние краснодарского бизнесмена на 1 марта оценивается в 6,01 млрд долларов. По сравнению с декабрем 2023 года Галицкий поднялся 19 строчек в рейтинге издания. Тогда его доход составлял 5,7 млрд долларов.

Напомним, что в начале февраля общий капитал владельца футбольного клуба оценивали в 5,79 млрд долларов. 

В 2023 году Сергею Галицкому исполнилось 56 лет. Юга.ру рассказывали интересные факты из жизни краснодарского миллиардера. Прочитать их можно здесь.

Ранее Юга.ру писали, что Сергей Галицкий стал единственным владельцем убыточного рекламного агентства.

Как сообщали Юга.ру, сельхозкомпания Галицкого из Армавира купила маслозавод в Кропоткине.

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