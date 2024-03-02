Краснодарцев приглашают на лекцию «Как дьявол даровал женщинам свободу»

«В преддверии 8 Марта любят вспоминать Клару Цеткин и Розу Люксембург, положивших начало этому празднику. Я же в своей лекции хочу рассмотреть проблему женской эмансипации с немного другого, более экстравагантного угла — с проблемы сообщающихся сосудов сатанизма и феминизма. Это ни в коей мере не демонизация движений за права женщин, — скорее попытка понять, почему во многих областях культуры Сатана часто представал как освободитель женщин», — рассказал Юга.ру Денис Куренов.

На лекции участники поговорят об эпизодах из истории романтической и декадентской литературы, обратятся к некоторым популярным политическим памфлетам и эзотерическим учениям, вспомнят ведьм, роковых женщин и дионисийство русского Серебряного века.

«По-моему, это идеальная программа для вечера среды и подготовки к грядущим выходным», — подытожил Куренов.

Денис Куренов — социолог, журналист, художественный критик, основатель и редактор издательсва «Асебия», научный сотрудник Института технотеологии, солист группы «Панк-фракция Кубанского казачьего хора».

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Галерея «Март» находится по адресу улица Путевая, 1.

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