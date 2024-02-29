Краснодарцев приглашают на лекцию о моногамии и полигамии

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 2 марта пройдет лекция «Моногамия и полигамия: взгляд с научной точки зрения» (18+)

«На протяжении всей истории человечества отношения между мужчинами и женщинами были предметом многочисленных споров и дискуссий. Одни утверждают, что мужчина по своей природе полигамен и ему свойственно иметь несколько половых партнеров. Другие же настаивают на том, что человек является моногамным существом и способен создавать прочные и продолжительные отношения с одним партнером», — рассказали организаторы.

Вместе с сексологом Екатериной Иноземцевой слушатели рассмотрят эти формы отношений через эволюционную, социальную и поведенческие подходы.

«Никаких энергий и магии, только наука, только хардкор. Будет интересно, спорно и весело», — добавили организаторы.

Начало в 17:30. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.