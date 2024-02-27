В Краснодаре пройдет лекция «Танго как образ жизни»
В Краснодаре 1 марта состоится лекция «Танго как образ жизни» от местного образовательного проекта «Зарядка» (18+)
Встречу проводят Денис Тангерович и Екатерина Пивоваренко. Они танцуют танго более 13 лет, 10 из которых дают регулярные уроки.
Участники узнают об истории возникновения стиля — от истоков до наших дней. Спикеры расскажут о современных процессах в мире социальных танцев, объяснят, почему танго — всемирное достояние ЮНЕСКО и отличный способ самосовершенствоваться и проводить время с пользой.
«Зарядка» будет интересна всем, кому нравится узнавать себя и развиваться, кто ищет себя в разных танцевальных направлениях, кому хочется узнать о новых хобби», — рассказали организаторы.
Лекция пройдет в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 февраля состоится лекция «Бусидо и всё, что нужно знать о самураях» от местного образовательного проекта Vita Nuova. Встречу проводит Миаил Ермаков.