В Краснодаре пройдет лекция «Танго как образ жизни»

В Краснодаре 1 марта состоится лекция «Танго как образ жизни» от местного образовательного проекта «Зарядка» (18+)

Встречу проводят Денис Тангерович и Екатерина Пивоваренко. Они танцуют танго более 13 лет, 10 из которых дают регулярные уроки.

Участники узнают об истории возникновения стиля — от истоков до наших дней. Спикеры расскажут о современных процессах в мире социальных танцев, объяснят, почему танго — всемирное достояние ЮНЕСКО и отличный способ самосовершенствоваться и проводить время с пользой.

«Зарядка» будет интересна всем, кому нравится узнавать себя и развиваться, кто ищет себя в разных танцевальных направлениях, кому хочется узнать о новых хобби», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.