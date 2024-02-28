Никита Кологривый приехал на съемки фильма в Сочи

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  • Никита Кологривый © Скриншот фото с сайта kinopoisk.ru
    Никита Кологривый © Скриншот фото с сайта kinopoisk.ru

Актер Никита Кологривый приехал в Сочи, где будет сниматься в новом фильме

Речь о ленте «Возвращении попугая Кеши», в которой он сыграет учителя географии Митяя. Своими впечатлениями, а также кадрами рабочего процесса, актер активно делится в телеграм-канале. На одной из улиц курорта он даже пообщался с туристами и местными жителями и устроил перекличку городов.

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Никита Кологривый получил широкую известность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и картины «По щучьему велению». По данным сайта kinopoisk, выход «Возвращения попугая Кеши» в прокат запланирован на осень 2024 года. Режиссером проекта выступает Олег Асадулин.

Как писали Юга.ру, семья из Сочи первой в России оформила в собственность «Гектар в Арктике». Супруги Игорь и Дарья Сергеевы построили на территории шатры и будут сдавать жилье туристам.

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