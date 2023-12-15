Жители Краснодарского края продают вещи в стиле сериала «Слово пацана»
В Краснодарском крае на популярном сайте объявлений стали появляться предложения о продаже одежды в стиле популярного сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Например, житель сочинской Хосты предлагает покупателям новую шапку «как в «Слове пацана» за 2500 рублей. А в Адлерском районе можно приобрести кроссовки за 3099 рублей.
«Олимпийка из легендарных 90-х, один в один как у одного из героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Маратика. Количество ограничено. Пошив под специальный заказ. Не массовое производство», — говорится в следующем объявлении из села Белая Глина. Цена вопроса — 3400 рублей.
Некоторые продавцы не стесняются ставить на обложку своих объявлений кадры из сериала с лицами актеров.
За 3000 рублей в Краснодаре отдают розовую шапку-петушок с изображением символа Олимпиады-80 — медвежонка Миши. Стальной жетон с гравировкой и фразой из сериала можно купить за 500 рублей. Так называемый «шарф Марата» обойдется в 2000 рублей.
За 500 рублей в кубанской столице продают колонки, как из творения Крыжовникова.
«Не знаю, работают или нет. Если не работают, то можно вставить новые колонки в старые короба и будут сильные колонки из 90-х. Мало ли кому нужно. Колонки, как из сериала «Слова пацана», — говорится в объявлении.
За 24 000 рублей можно пополнить гардероб мужской курткой марки Lee из натуральной кожи бизона. Продавец утверждает, что это оригинальная вещь, купленная в 1996 году за границей.
За 1900 рублей продается вязаный кардиган на замке бренда Jack & Jones. Уточняется, что состояние вещи очень хорошее, без дырок.
Показываем еще несколько объявлений.
Как писали Юга.ру, Иван Янковский, сыгравший роль в сериале «Слово пацана», опроверг информацию о съемках драмы в Краснодаре. По его словам, сейчас команда снимает детали восьмой серии первого сезона, а о съемках продолжения никто не говорил.