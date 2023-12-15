Жители Краснодарского края продают вещи в стиле сериала «Слово пацана»

В Краснодарском крае на популярном сайте объявлений стали появляться предложения о продаже одежды в стиле популярного сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Например, житель сочинской Хосты предлагает покупателям новую шапку «как в «Слове пацана» за 2500 рублей. А в Адлерском районе можно приобрести кроссовки за 3099 рублей.

«Олимпийка из легендарных 90-х, один в один как у одного из героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Маратика. Количество ограничено. Пошив под специальный заказ. Не массовое производство», — говорится в следующем объявлении из села Белая Глина. Цена вопроса — 3400 рублей.

Некоторые продавцы не стесняются ставить на обложку своих объявлений кадры из сериала с лицами актеров.