В Краснодарский край приедет туристический поезд

Эногастрономический тур стартует 7 июня по маршруту «Москва — Тамань — Новороссийск — Москва». Путешествие продлится пять дней. В рамках экскурсионной программы туристы смогут посетить винодельни края, а также дегустации и мастер-классы сомелье.

Туристы отправятся на Таманский полуостров и побывают в Новороссийске, где познакомятся с винным кластером. Участники круиза посетят центр энологии «Шато Тамань», винодельни «Фанагория» и «Шато де Талю», центр винного туризма «Абрау-Дюрсо», агротуристический комплекс «Шато пино» и улиточную ферму.

Пассажиры туристического поезда смогут не только наблюдать пейзажи Краснодарского края из окон, но и познакомиться с основными достопримечательностями городов маршрута. Для этого необходимо дополнительно приобрести билеты на обзорные экскурсии. Консультацию можно получить по телефону 8 (800) 775-00-00.

Круизный туристический поезд «К виноградникам у моря» будет курсировать в летний и бархатный сезоны. Отправления запланированы 7 июня, 5 июля, 2 и 16 августа, 13 и 27 сентября.