Круизный лайнер «Владимир Жириновский» свяжет Сочи, Новороссийск, Батуми и Стамбул

Четырехпалубное судно «Владимир Жириновский» планирует выйти в море в 2024 году

Лайнер строится в Астрахани на площадках Южного центра судостроения и судоремонта. Ранее он назывался «Петр Великий», но позже его переименовали в честь политика Владимира Жириновского. Спуск судна на воду планируется в 2024 году, сообщает Portnews.

«Предполагается, что в 2024 году судно будет готово к вводу в эксплуатацию. Оно строится по заказу Московского речного пароходства, оператором будет компания «Мостурфлот», — отметили в Portnews.

В маршрут нового лайнера входят такие города Черноморского побережья, как Сочи, Новороссийск, Батуми и Стамбул. Более подробный путь станет известен после спуска судна на воду.

На лайнере благоустроят бассейн, террасы и рестораны.