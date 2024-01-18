Круизный лайнер «Владимир Жириновский» свяжет Сочи, Новороссийск, Батуми и Стамбул

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото пользователя frimufilms с сайта freepik.com
    © Фото пользователя frimufilms с сайта freepik.com

Четырехпалубное судно «Владимир Жириновский» планирует выйти в море в 2024 году

Лайнер строится в Астрахани на площадках Южного центра судостроения и судоремонта. Ранее он назывался «Петр Великий», но позже его переименовали в честь политика Владимира Жириновского. Спуск судна на воду планируется в 2024 году, сообщает Portnews.

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«Предполагается, что в 2024 году судно будет готово к вводу в эксплуатацию. Оно строится по заказу Московского речного пароходства, оператором будет компания «Мостурфлот», — отметили в Portnews.

В маршрут нового лайнера входят такие города Черноморского побережья, как Сочи, Новороссийск, Батуми и Стамбул. Более подробный путь станет известен после спуска судна на воду.

На лайнере благоустроят бассейн, террасы и рестораны.

Как писали ранее Юга.ру, лайнер Astoria Grande откроет морской круизный сезон из Сочи в середине марта.

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Круизный лайнер «Владимир Жириновский» свяжет Сочи, Новороссийск, Батуми и Стамбул
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