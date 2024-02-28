В Сочи закрасят «заклинание» на фасаде дома. На его месте появится портрет Орнеллы Мути

В Адлерском районе Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи художники из Италии создают портрет известной актрисы (18+)

Портрет появится на фасаде здания на улице Худякова 27/2, на месте изображения, которое напугало местных жителей. Они посчитали рисунок заклинанием, способным вызвать темную силу. На самом деле это было стихотворение «Бесконечность» итальянского романтического поэта 18 века Джакомо Леопарди.

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Художники уже начали рисовать портрет актрисы Орнеллы Мути. Они наносят разметку и создают основу для будущего мурала. Знаменитый мастер из Неаполя Джорит Чиро Черулло, создающий уличные фрески на фасадах в разных городах мира, прилетит в Сочи 2 марта, чтобы завершить работу и нанести свои фирменные красные полосы.