В Сочи закрасят «заклинание» на фасаде дома. На его месте появится портрет Орнеллы Мути

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»

В Адлерском районе Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи художники из Италии создают портрет известной актрисы (18+)

Портрет появится на фасаде здания на улице Худякова 27/2, на месте изображения, которое напугало местных жителей. Они посчитали рисунок заклинанием, способным вызвать темную силу. На самом деле это было стихотворение «Бесконечность» итальянского романтического поэта 18 века Джакомо Леопарди. 

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Художники уже начали рисовать портрет актрисы Орнеллы Мути. Они наносят разметку и создают основу для будущего мурала.

Знаменитый мастер из Неаполя Джорит Чиро Черулло, создающий уличные фрески на фасадах в разных городах мира, прилетит в Сочи 2 марта, чтобы завершить работу и нанести свои фирменные красные полосы.

Как писали Юга.ру, художники из Испании, Италии, Мексики и России начали украшать граффити жилые дома в Сириусе к Всемирному фестивалю молодежи. Всего задействаны 25 художников из 11 стран. Они распишут городскую инфраструктуру площадью более 4 тыс. кв. метров, всего запланировано создание 14 муралов.

Благоустройство Сочи Фестивали

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