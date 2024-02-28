В Сочи закрасят «заклинание» на фасаде дома. На его месте появится портрет Орнеллы Мути
В Адлерском районе Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи художники из Италии создают портрет известной актрисы (18+)
Портрет появится на фасаде здания на улице Худякова 27/2, на месте изображения, которое напугало местных жителей. Они посчитали рисунок заклинанием, способным вызвать темную силу. На самом деле это было стихотворение «Бесконечность» итальянского романтического поэта 18 века Джакомо Леопарди.
Художники уже начали рисовать портрет актрисы Орнеллы Мути. Они наносят разметку и создают основу для будущего мурала.
Знаменитый мастер из Неаполя Джорит Чиро Черулло, создающий уличные фрески на фасадах в разных городах мира, прилетит в Сочи 2 марта, чтобы завершить работу и нанести свои фирменные красные полосы.
Как писали Юга.ру, художники из Испании, Италии, Мексики и России начали украшать граффити жилые дома в Сириусе к Всемирному фестивалю молодежи. Всего задействаны 25 художников из 11 стран. Они распишут городскую инфраструктуру площадью более 4 тыс. кв. метров, всего запланировано создание 14 муралов.