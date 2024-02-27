Уралсиб ввел единый процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль»
Единая ставка по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль» Банка Уралсиб составит 14%
В первый месяц после открытия любой из этих карт 14% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно начислят вне зависимости от выполнения условий.
Со второго месяца та же ставка будет действовать при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.
Именное место на стадионе и повышенный кешбэк:
Подробности о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*При невыполнении условия процент на ежедневный остаток — 0,1% годовых.
Ранее карта «Прибыль» от Уралсиба возглавила рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком и попала в топ лучших дебетовок 2023 года.
Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111