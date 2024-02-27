Уралсиб ввел единый процент на остаток по картам «ФК Краснодар» и «Прибыль»

В первый месяц после открытия любой из этих карт 14% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно начислят вне зависимости от выполнения условий.

Со второго месяца та же ставка будет действовать при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.