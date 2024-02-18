По всей России наблюдаются сбои в работе Telegram

В воскресенье, 18 февраля, около 14:00 по московскому времени начали массово наблюдаться сбои в работе популярного мессенджера Telegram. Сайт DownRadar в течение последующего часа зафиксировал более 250 жалоб пользователей из самых разных регионов России, включая Ростовскую область, Краснодарский край и Республику Адыгея. Есть также сообщения о сбоях из республик бывшего СССР и из Стамбула.

«Постоянно обновляет чаты, но не обновляется», пишет пользователь DownRadar под ником Х.

«Сообщения то отправлены, то еще грузятся. С компа вообще не открываются чаты», продолжает АНОН.

«Не открываются комментарии, завис эфир», добавляет Катерина из Минска.

«Телега даже с прокси не работает. Даунрадар — тоже через раз», информирует Тим из Уфы.

«Вроде вернулся к жизни. Не работал в браузерной версии, во всех приложениях (на компе и смартфоне), у двух провайдеров. То есть, основательно так не работал», сообщает пользователь Катерина в 15:11 МСК.

«Спасибо Дурову за премиум, теперь телега лагает чаще, чем когда-либо. На какое "содержание серверов" идут деньги, интересно?», резюмирует пользователь с ником из 11 звездочек.

Ранее на этой неделе Юга составили подборку приложений отечественной разработки, которые ставят своей целью заменить Tinder.