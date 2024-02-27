Многодетным семьям в Краснодарском крае будут компенсировать стоимость обучения в колледжах
На Кубани многодетным родителям компенсируют часть затрат на обучение детей в колледжах и техникумах
Кубанский парламент 26 февраля принял решение увеличить финансирование программы компенсации стоимости обучения в колледжах на 88 млн рублей. Ранее, в 2023 году, в расходную часть бюджета региона на 2024 год на эти цели заложили более 275 млн рублей.
В минфине Кубани пояснили, что ежегодная компенсация предусмотрена в размере: 50% — на детей из многодетных семей, имеющих пять и более детей, 30% — для семей, имеющих менее пяти детей.
Также парламентарии отметили, что компенсация полагается в случае обучения по очной форме в любых учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Форма собственности и ведомственная принадлежность организации при этом значения не имеет.
Как писали Юга.ру, власти увеличили расходную часть бюджета Краснодарского края в 2024 году до 537 млрд рублей. На что решили направить дополнительные средства, рассказываем здесь.