Многодетным семьям в Краснодарском крае будут компенсировать стоимость обучения в колледжах

На Кубани многодетным родителям компенсируют часть затрат на обучение детей в колледжах и техникумах

Кубанский парламент 26 февраля принял решение увеличить финансирование программы компенсации стоимости обучения в колледжах на 88 млн рублей. Ранее, в 2023 году, в расходную часть бюджета региона на 2024 год на эти цели заложили более 275 млн рублей.

В минфине Кубани пояснили, что ежегодная компенсация предусмотрена в размере: 50% — на детей из многодетных семей, имеющих пять и более детей, 30% — для семей, имеющих менее пяти детей.

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Также парламентарии отметили, что компенсация полагается в случае обучения по очной форме в любых учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Форма собственности и ведомственная принадлежность организации при этом значения не имеет.