Власти увеличили расходную часть бюджета Краснодарского края до 537 млрд рублей. На что направят деньги?

На строительство поликлиник на Кубани в 2024 году направят почти 15 млрд рублей, на школы и детские сады — почти 36 млрд

На пленарном заседании в Законодательном Собрании Краснодарского края 26 февраля приняли изменения в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Депутаты и глава Кубани Вениамин Кондратьев решили, что рост доходов позволяет увеличить расходную часть бюджета края до 537 млрд рублей. Напомним, в декабре 2023 года власти утвердили расходы на 2024 год в размере 515 млрд рублей.

На что направят дополнительные средства, рассказал в своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев: 2,1 млрд рублей — на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе учителям, медикам, специалистам культуры (всего 9,3 млрд рублей в 2024 году);

3 млрд рублей — на строительство поликлиник (всего 14,9 млрд рублей в 2024 году);

6,2 млрд рублей — на строительство школ и детсадов (всего 35,9 млрд рублей в 2024 году);

700 млн рублей — на капремонт образовательных учреждений (всего 2,2 млрд рублей в 2024 году);

88 млн рублей — на компенсацию стоимости обучения в колледжах и техникумах для студентов из многодетных семей. Подробнее о компенсации можно прочитать здесь;

на 6,7 млрд рублей увеличили расходы на строительство и реконструкцию систем водоснабжения (всего 31 млрд рублей в 2024 году);

еще 1,1 млрд рублей вложили в фонд развития промышленности (общий объем — 7,2 млрд рублей);

на 3,3 млрд рублей увеличили расходы на капремонт и содержание дорог (объем дорожного фонда — 52 млрд рублей).