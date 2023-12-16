В Новороссийске при строительстве развязки обнаружили древний некрополь

Краснодарский край

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  • Древний некрополь © фото предоставлено ФКУ «Черноморье»
    Древний некрополь © фото предоставлено ФКУ «Черноморье»

В районе Новороссийска археологи завершили раскопки на месте строительства развязки. Специалисты обнаружили древнее захоронение

На месте пересечения трасс А-146 Краснодар — Верхнебаканский и А-290 Новороссийск — Керчь археологи завершили раскопки. На участке, где начинается строительство развязки, специалисты обнаружили древнее захоронение.

На территории некрополя IV-III вв. до н.э. раскопали 20 погребений. Помимо останков, в могилах сохранились личные вещи умерших. Эти предметы должны были сопровождать погребенных в загробный мир. Среди найденных артефактов украшения, изделия из железа (ножи, наконечники стрел и копий), фрагменты синопских и гераклейских амфор, столовой посуды.

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Как считают ученые, некрополь мог принадлежать поселению, которое находилось на территории нынешнего поселка Верхнебаканского. Специалисты отнесли поселение к местным эллинизированным племенам. Возможно, они хоронили умерших на территории некрополя на протяжении нескольких поколений.

Некоторые умершие были погребены вместе, что говорит о родственных связях между людьми. В одной из могил нашли останки пяти человек. Также в могильнике обнаружили бронзовые и железные мужские перстни с гравировкой. С их помощью в дальнейшем ученые смогут сделать какие-то предположения об индивидуальных чертах владельцев предметов.

Все артефакты передадут в Новороссийский исторический музей-заповедник. А некрополь останется в фундаменте будущей транспортной развязки.

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«Развязка станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, наравне с Северным обходом Анапы, введенным в эксплуатацию в декабре 2022 года. Будущая развязка решит и локальную задачу по повышению безопасности дорожного движения и значительному увеличению пропускной способности трассы А-290 со стороны Новороссийска», — рассказали в ФКУ «Черноморье».

Как рассказали в компании, по состоянию на 16 декабря в фундаменты искусственных сооружений будущей развязки забили 104 из 535 свай. Рабочие возводят три подпорные стены и съезд в Анапу со стороны Новороссийска.

Ранее на участке нашли могилу древнего воина и его коня. Раскопки на территории строительства развязки вели с конца октября 2023 года.

Как писали Юга.ру, на ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 году направили 56,8 млрд рублей.

Археология Дороги История Новороссийск

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