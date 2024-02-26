За праздничные выходные кинотеатры Краснодарского края собрали 38 млн рублей

Самым кассовым фильмом уикенда стал «Лёд 3», собравший с вечера четверга по воскресенье 16,8 млн рублей. Его в регионе показали более 1,1 тыс. раз для 41,6 тыс. зрителей. Сборы фильма «Мастер и Маргарита» составили 6,5 млн рублей. 401 сеанс посетили 13,6 тыс. человек. Третье место по сборам занял фильм «Командир» — 3,7 млн рублей. За 576 сеансов его посмотрели 9,5 тыс. человек.