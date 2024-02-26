За праздничные выходные кинотеатры Краснодарского края собрали 38 млн рублей
С 22 по 25 февраля сборы кинотеатров Краснодарского края составили 37,9 млн рублей
Самым кассовым фильмом уикенда стал «Лёд 3», собравший с вечера четверга по воскресенье 16,8 млн рублей. Его в регионе показали более 1,1 тыс. раз для 41,6 тыс. зрителей. Сборы фильма «Мастер и Маргарита» составили 6,5 млн рублей. 401 сеанс посетили 13,6 тыс. человек. Третье место по сборам занял фильм «Командир» — 3,7 млн рублей. За 576 сеансов его посмотрели 9,5 тыс. человек.
В число самых кассовых фильмов в кинотеатрах Краснодарского края также вошли «Нечисть» (1,4 млн рублей), «Бременские музыканты» (1,4 млн рублей), «Конец славы» (1,3 млн рублей), «Воздух» (1,2 млн рублей), «Холоп 2» (1,1 млн рублей), «Сезон охоты: Суперкоманда» (792,5 тыс. рублей) и «Три богатыря и Пуп Земли» (684,8 тыс. рублей).
По всей России топ оказался таким же. Фильм «Лёд 3» собрал более 450,7 млн рублей. На втором месте «Мастер и Маргарита» (185,4 млн рублей), за ним «Командир» (91,3 млн рублей).
Как писали Юга.ру, 24 февраля в онлайн-кинотеатрах вышел остросюжетный экшн-триллер «Карающая длань». В главной роли — Орландо Блум.