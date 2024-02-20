В онлайн-кинотеатрах выйдет триллер с Орландо Блумом «Карающая длань»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Изображение Freepik, ru.freepik.com
    © Изображение Freepik, ru.freepik.com

24 февраля в онлайн-кинотеатрах выйдет остросюжетный экшн-триллер «Карающая длань». В главной роли — Орландо Блум

Оригинальное название экшн-триллера — Red right hand. Об этом сообщила кинопрокатная компания «Вольга». Главные роли в фильме исполнят Орландо Блум и Энди Макдауэлл.

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По сюжету герой Кэш (Орландо Блум) помогает мужу покойной сестры (Гаррет Диллахант) воспитывать племянницу Саванну (Чапел Окс) и управляется с фермой в небольшом городе в Аппалачах. Однажды Кошка (Энди Макдауэлл), глава местной банды, начинает угрожать его семье. Кэш идет на все ради защиты близких — чем дольше длится противостояние, тем сильнее стирается граница между добром и злом.

Режиссеры картины — братья Йен и Эшом Нелмс, авторы фильма с Мэлом Гибсоном «Охота на Санту». В работе над триллером участвовал начинающим сценарист Джонатан Изли.

Джонатан 10 лет работал политическим журналистом в газете The Hill. В 2016 году он занял первое место в международном конкурсе сценаристов с текстом «Карающей длани». После работа попала в «Черный список лучших сценариев», где ее нашли продюсеры Зак Кристофек и Джейсон Тамаско.

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