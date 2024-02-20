В онлайн-кинотеатрах выйдет триллер с Орландо Блумом «Карающая длань»

По сюжету герой Кэш (Орландо Блум) помогает мужу покойной сестры (Гаррет Диллахант) воспитывать племянницу Саванну (Чапел Окс) и управляется с фермой в небольшом городе в Аппалачах. Однажды Кошка (Энди Макдауэлл), глава местной банды, начинает угрожать его семье. Кэш идет на все ради защиты близких — чем дольше длится противостояние, тем сильнее стирается граница между добром и злом.



Режиссеры картины — братья Йен и Эшом Нелмс, авторы фильма с Мэлом Гибсоном «Охота на Санту». В работе над триллером участвовал начинающим сценарист Джонатан Изли.