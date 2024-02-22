Азартные игры попали в топ-5 популярных трат мужчин в начале 2024 года — статистика

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  • Деньги в кошельке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в кошельке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты изучили особенности финансового поведения мужчин ко Дню защитника Отечества

К 23 февраля сотрудники банка РНКБ изучили особенности финансового поведения своих клиентов-мужчин. Чаще всего мужчины платят в супермаркетах, продовольственных и оптово-розничных магазинах, онлайн-магазинах и на АЗС.

В топ-5 сфер трат вошла категория «азартные игры», В ней клиенты банка потратили около 500 млн рублей за месяц. Чаще всего на азартные игры тратили мужчины 25-35 лет — 38% расходов.

Помимо штрафов и выпечки, мужчины от 35 до 45 лет больше всех тратят на обслуживание автомобилей (54% от всех трат мужчин на автосервис), приобретают автошины и сопутствующие товары (41%), а также оплачивают бизнес-курсы (42%).

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Мужчины 45-55 лет чаще других играют в лотереи (30%), расплачиваются в филателистических и нумизматических магазинах (43%) и покупают образовательные курсы (28%).

Мужчины от 55 до 65 лет — лидеры по тратам на мануальную терапию, а старше 65 лет чаще всего тратят на персональный лечебный уход.

Как сообщали Юга.ру, мэрия Краснодара опубликовала афишу мероприятий ко Дню защитника Отечества.

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