Азартные игры попали в топ-5 популярных трат мужчин в начале 2024 года — статистика

К 23 февраля сотрудники банка РНКБ изучили особенности финансового поведения своих клиентов-мужчин. Чаще всего мужчины платят в супермаркетах, продовольственных и оптово-розничных магазинах, онлайн-магазинах и на АЗС.

В топ-5 сфер трат вошла категория «азартные игры», В ней клиенты банка потратили около 500 млн рублей за месяц. Чаще всего на азартные игры тратили мужчины 25-35 лет — 38% расходов.

Помимо штрафов и выпечки, мужчины от 35 до 45 лет больше всех тратят на обслуживание автомобилей (54% от всех трат мужчин на автосервис), приобретают автошины и сопутствующие товары (41%), а также оплачивают бизнес-курсы (42%).