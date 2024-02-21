Аналитики выяснили, сколько россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта

Эксперты рассказали, что россияне планируют дарить на гендерные праздники и сколько на это потратят

По данным аналитиков Tinkoff Data, перед 23 февраля больше всего выросли траты на алкоголь — на 43%, (по сравнению со средними ежедневными тратами до и после праздников), косметику — на 31%, а также электронику и технику — на 21%. На 15% увеличились расходы россиян магазинах ювелирных изделий, одежды и обуви — на уровне обычных выходных дней.



При этом в категориях «Товары для дома и ремонта» и «Стройматериалы» траты меньше, чем в обычные дни.

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Эксперты сообщают, что в преддверии Международного женского дня и за день до него, 7 и 8 марта, больше всего растут расходы на цветы — в 8,2 раза, ювелирные украшения — в 2,5 раза и косметику — в 1,9 раза.



Траты в магазинах одежды и обуви, электроники и техники примерно на 25% больше, чем в обычный день.



Расходы в салонах красоты на праздничной неделе не сильно отличаются от обычных. Однако за несколько дней до праздника они достигают пика, а 8 марта резко уменьшаются.



Специалисты также сравнили два предпраздничных периода. Как оказалось, к 23 февраля россияне покупают на 8% больше алкоголя, чем к 8 марта, и на 1% больше электроники и техники. К Международному женскому дню — примерно в полтора раза больше косметики и ювелирных украшений, а также на 23% больше одежды и обуви. По пяти упомянутым категориям 8 марта обходится примерно на 30% дороже, чем 23 февраля.

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Также опрос банка «Русский стандарт» показал, что в 2024 году деньги стали самым непопулярным подарком среди мужчин на 23 февраля. Однако в прошлом году он лидировал среди респондентов (29%).



В этом году 45% респондентов хотели бы получить полезный подарок к празднику, а именно 45% женщин планируют его вручить. На втором месте оказался запоминающийся презент для души. Его желают преподнести к 23 февраля 30% женщин (16% голосов набрал в 2023 году).



Ко Дню защитника Отечества 65% опрошенных россиян начинают готовиться в последнюю неделю (63% в 2023 году). Только 25% респондентов отметили, что начинают думать о событии за две недели (23% годом ранее) и 10% — в начале месяца (14% в 2023 году).



По данным опроса, 60% (58% годом ранее) планируют провести праздник дома или как традиционно в выходной. 30% думают о поездке за город, походе в клуб или ресторан (19% в 2023 году). 10% россиян рассчитывают на вечеринку с коллегами по работе (24% год назад).