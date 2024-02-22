В Краснодаре представят книгу о связи депрессии и деменции

Творческое объединение «22» анонсировало перформативную презентацию книги Рины Корниенко 24 февраля (18+)

Книга называется «стих перламутровый». Она содержит печатный и рукописный тексты, рисунки и разнообразные объекты: спички, ключи, монеты, таблетки, засушенные листья, сим-карты и т.д. Издание стало выпускной работой художницы в Краснодарском институте современного искусства. Скан-копии можно посмотреть здесь. Также по ссылке можно послушать авторское сопровождающее аудио. «Книга полностью собранная и проиллюстрированная мной, дневниковое произведение о перевалочном пункте в депрессии, попытка отпечатать осколки памяти и исследование моих ощущений и наблюдений о поэзии сейчашнего времени», — пояснила Корниенко.

Из описания книги следует, что авторка посвятила ее своей бабушке, у которой «после трех инсультов началась деменция»: «Я наблюдала её в ней. И жизнь в депрессии отдаёт мне отголосками деменции. Да и в целом напоминает мне болезненную старость перед смертью. Проблемы с памятью, со сном, с употреблением еды, трудность передвижения и вставания с постели, желания собственной смерти, отсутствие сил на эмоции, имитация их, усталость взгляда, социальная изоляция, нежелание смотреть в глаза, иррациональные страхи и действия, агрессия на попытку помочь. Отличие только в том, что эти симптомы в проявлении депрессии могут быть неоднородными и неравномерными. Она могла сидеть и по чуть-чуть рвать кофту, могла привязывать друг к другу несовместимые в быту объекты. <...>

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Семья не очень понимала, зачем из бусин ей выкладывать большого тигра на бархате, и не понимала, зачем она собирает свои волосы в одном носке или делает дырочки на кофте. А я помню свой безоценочный эмпатийный взгляд на нее с любопытством и телесным пониманием. Мне жаль, что в подростковом возрасте перед ее смертью я утратила этот взгляд и без понимания осуждала, как следом осуждала и себя за свое состояние», — рассказала Корниенко. Презентация должна состояться 24 февраля, в 18:00, на улице Каляева, 84. Вход свободный. О подробностях можно узнать в телеграм-канале организаторов.