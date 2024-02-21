В Краснодаре откроется выставка «Игры с металлами»

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Бенецкой
    © Фото Валерии Бенецкой

В Краснодаре в арт-пространстве «Сити-холл» 22 февраля откроется выставка «Игры с металлами» (18+)

Представлены скульптуры, инсталляции и предметы декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут увидеть работы двух авторов — Евгении Форовой и Алексея Кашанова.

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«Не зря два ярких и современных автора объединились в один концептуальный проект. Они не похожи друг на друга, но их роднит одна тема, взаимодействие с металлом и жажда творчества. Результат получился необычным, смелым и подчеркнул талант каждого мастера», — рассказали организаторы.

Выставка будет доступна до 22 апреля. Арт-пространство «Сити-холл» находится на территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина «До встречи на Земле». Представлено более 20 произведений живописи, графики и скульптуры на тему космоса.

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