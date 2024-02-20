В Краснодаре пройдет выставка в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя frimufilms с сайта freepik.com
    © Фото пользователя frimufilms с сайта freepik.com

21 февраля в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко откроется выставка «До встречи на Земле» (0+)

В 2024 году исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. Советский летчик-космонавт родился 9 марта 1934 года. Выставка «До встречи на Земле» приурочена к этой дате.

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В экспозиции будут представлены более 20 произведений живописи, графики и скульптуры на тему космоса. На выставке можно увидеть работы Евгения Голяховского, Виталия Баркина, Сергея Дудко и других художников из фондов Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

Экспозицию можно посетить с 21 февраля по 24 марта по адресу: Красная, 15, 2 этаж.

Напомним, что весной 2023 года в Усть-Лабинске появилось граффити с Юрием Гагариным.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 20 февраля открылась фотовыставка «Ветер перемен».

Афиша Выставки Космос Краснодар

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