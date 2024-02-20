Краснодарцев приглашают на благотворительную распродажу книг
24 и 25 февраля в арт-резиденции «Дом Книги» состоится книжная распродажа, лекции, мастер-классы, кинопоказ, цветочный и парфюмерный своп и ярмарка локальных товаров
Распродажа пройдет в пользу фондов «КрасноДог» и «Добрый-Юг». Сбор книг продолжится до 22 февраля. Точки приема смотрите в телеграм-канале литературного сообщества «Бродский».
Сама распродажа состоится 24 и 25 февраля с 12:00 до 20:00 в арт-резиденции «Дом Книги» на улице Красная, 43. Помимо нее в локации устроят лекции, мастер-классы, кинопоказ, цветочный и парфюмерный своп и ярмарку локальных товаров.
Уточнить время всех мероприятий и посмотреть программу можно здесь.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.
Как рассказывали ранее Юга.ру, 25 февраля краснодарок приглашают на своп для обмена одеждой, обувью и аксессуарами.