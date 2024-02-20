Парк альпак в горах Сочи стал самым крупным в России

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: j1SVHyf65EC2YF773
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» поселились еще 60 альпак

Парк альпак «Пача Мама» на «Роза Хутор» открылся в августе 2023 года на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Его первыми обитателями стала 21 альпака. В горах Сочи животным оказалось настолько комфортно, что в парке уже родился первый детеныш. С вновь прибывшими количество постояльцев в «Пача Мама» превзошло 80, а сам парк стал самой большой фермой альпак в России.

«Новые альпаки прибыли на курорт «Роза Хутор» из европейских питомников. Дорога заняла четыре дня. Чтобы переезд был удобным, для альпак был организовали специальный автопоезд. Состав группы в основном женский: 16 мальчиков и 44 девочки. Не обошлось в дороге и без приятных сюрпризов: у одной из альпак в пути родился малыш, их называют «криа». Это говорит о том, что путешествие в Сочи было очень комфортным», — рассказывает операционный директор парка альпак «Пача Мама» Ирина Чайкина. 

Как обнять и покормить альпак в горах Сочи:

Новых обитателей парка «Пача Мама» ждет обязательное медицинское обследование, «спа-процедуры» и 30-дневный карантин. Все это время они будут находиться в отдельном вольере под круглосуточным наблюдением ветеринаров. 

«Альпаки — животные очень социальные, они любят общаться. Как только ветеринары убедятся, что все подопечные готовы контактировать с людьми, новые обитатели парка будут рады встрече с гостями. А вот увидеть их в вольере можно уже сейчас», — добавляет Ирина Чайкина. 

Покормить и обнять альпак на курорте «Роза Хутор» можно ежедневно с 10:00 до 19:00.

Как добраться в парк:

  • на канатной дороге «Олимпия», своем авто или такси доехать до горной олимпийской деревни (ГОД);
  • на остановке «Роза приют» дождаться специальный «альпакомобиль». Бесплатный шаттл в парк и обратно ходит каждые 15 минут. Еще один вариант — дойти в «Пача Мама» пешком (около 15 минут) по тропе «Озерный траверс» из ГОД.

В этом году на «Роза Хутор» отмечают 10-летие Олимпиады-2014 в Сочи. Собрали истории тех, кто «строил» здесь Олимпиаду, и узнали, сколько весит снег для слалома, где стоит олимпийский ратрак и зачем солят трассы. 

Животные Курорты и туризм отдых путешествия Роза Хутор Сочи

Новости

Жителей Краснодарского края чаще всего приглашают на работу в Беларусь, Казахстан и Грузию — аналитики
В Геленджике начинают подготовку к курортному сезону 2024 года
Цена за квадратный метр в новостройках Краснодара достигла 168 тыс. рублей — аналитики
В Правительстве РФ рассказали о строительстве перевалочного комплекса аммиака в порту Тамани
В Сочи на время Всемирного фестиваля молодежи запустили дополнительные электрички
Жительница Сочи провалилась в подвал многоэтажки и провела в заточении три дня

Лента новостей

Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге
Вчера, 22:00
Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге
25 лет и больше 21 000 магазинов в России
Сегодня, 13:32 Реклама
25 лет и больше 21 000 магазинов в России
Как «Пятёрочка» выросла от первого дискаунтера до любимого продуктового магазина
«Рядом с ним дети научатся мечтать»
Вчера, 16:58
«Рядом с ним дети научатся мечтать»
Как в Сочи встретили Кубок Гагарина

Реклама на сайте