Парк альпак в горах Сочи стал самым крупным в России

На курорте «Роза Хутор» поселились еще 60 альпак

Парк альпак «Пача Мама» на «Роза Хутор» открылся в августе 2023 года на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Его первыми обитателями стала 21 альпака. В горах Сочи животным оказалось настолько комфортно, что в парке уже родился первый детеныш. С вновь прибывшими количество постояльцев в «Пача Мама» превзошло 80, а сам парк стал самой большой фермой альпак в России.

«Новые альпаки прибыли на курорт «Роза Хутор» из европейских питомников. Дорога заняла четыре дня. Чтобы переезд был удобным, для альпак был организовали специальный автопоезд. Состав группы в основном женский: 16 мальчиков и 44 девочки. Не обошлось в дороге и без приятных сюрпризов: у одной из альпак в пути родился малыш, их называют «криа». Это говорит о том, что путешествие в Сочи было очень комфортным», — рассказывает операционный директор парка альпак «Пача Мама» Ирина Чайкина.

Как обнять и покормить альпак в горах Сочи: подробная инструкция

Новых обитателей парка «Пача Мама» ждет обязательное медицинское обследование, «спа-процедуры» и 30-дневный карантин. Все это время они будут находиться в отдельном вольере под круглосуточным наблюдением ветеринаров.

«Альпаки — животные очень социальные, они любят общаться. Как только ветеринары убедятся, что все подопечные готовы контактировать с людьми, новые обитатели парка будут рады встрече с гостями. А вот увидеть их в вольере можно уже сейчас», — добавляет Ирина Чайкина.

Покормить и обнять альпак на курорте «Роза Хутор» можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Как добраться в парк: на канатной дороге «Олимпия», своем авто или такси доехать до горной олимпийской деревни (ГОД);

на остановке «Роза приют» дождаться специальный «альпакомобиль». Бесплатный шаттл в парк и обратно ходит каждые 15 минут. Еще один вариант — дойти в «Пача Мама» пешком (около 15 минут) по тропе «Озерный траверс» из ГОД.