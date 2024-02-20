В Правительстве РФ рассказали о строительстве перевалочного комплекса аммиака в порту Тамани

В Тамани к территории порта присоединили участки для строительства перевалочного терминала аммиака и удобрений

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин 19 февраля 2024 года подписал распоряжение о расширении площади порта в Тамани. Дополнительные участки выделили для строительства на территории перевалочного комплекса аммиака и удобрений мощностью 5 млн тонн в год.

«Комплекс будет включать в себя склады аммиака и карбамида, технологические эстакады аммиакопроводов, гидротехнические сооружения, подъездные автомобильные и железнодорожные пути, а также другую инфраструктуру», — указано на сайте кабмина.

В Правительстве РФ рассказали, что после запуска первой очереди комплекса планируют поставлять до 2 млн тонн аммиака в год, вторая очередь увеличит объем до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн — карбамида. Полностью запустить комплекс хотят в 2025 году.

В кабмине отметили, что общий объем инвестиций в проект достигает 60 млрд рублей. Власти рассчитывают на создание не менее 500 рабочих мест.