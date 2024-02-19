В Краснодаре муниципальные аптеки перейдут в собственность государства и продолжат работу

В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с сетью муниципальных аптек в Краснодаре

В Краснодаре ликвидируют МУП «Краснодарское городское аптечное управление», но аптеки не закроют. Об этом рассказали в администрации региона. На сайте указано, что по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьев все аптеки перейдут в государственную собственность. Пункты будут принадлежать ГУП «Кубаньфармация», а коллективы обещают сохранить.

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«Аптеки продолжат свою работу в привычном для посетителей режиме — процесс реорганизации проведут так, чтобы пользователи не почувствовали изменений. Выдача льготных лекарственных препаратов будет производится в полном объеме по тем же адресам. Все рабочие места сохранятся за сотрудниками сети аптек», — сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.