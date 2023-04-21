Жители Краснодарского края в лидерах по покупке лекарств для потенции

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

Россияне приобрели 2,7 млн упаковок средств для потенции на 1,8 млрд рублей

Продажи средств для потенции в начале года выросли почти на 40%. Об этом «Известиям» сообщили в национальной системе «Честный знак». По их данным, такие лекарства чаще всего покупали жители Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Москвы.

«Вы чувствуете себя в поезде, летящем под откос»:

«В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов», — отметили аналитики «Честного знака».

По мнению экспертов, проблемы с потенцией у молодых мужчин связаны с:

  • отсутствием физической нагрузки,
  • наличием вредных привычек,
  • ростом уровня стресса.

Также эксперты утверждают, что на ситуацию повлиял короновирус. Он негативно сказывается на выработке половых гормонов.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре ученые прочитали лекции об иммунологии.

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Жители Краснодарского края в лидерах по покупке лекарств для потенции
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