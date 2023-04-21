Жители Краснодарского края в лидерах по покупке лекарств для потенции
Россияне приобрели 2,7 млн упаковок средств для потенции на 1,8 млрд рублей
Продажи средств для потенции в начале года выросли почти на 40%. Об этом «Известиям» сообщили в национальной системе «Честный знак». По их данным, такие лекарства чаще всего покупали жители Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Москвы.
«Вы чувствуете себя в поезде, летящем под откос»:
«В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов», — отметили аналитики «Честного знака».
По мнению экспертов, проблемы с потенцией у молодых мужчин связаны с:
- отсутствием физической нагрузки,
- наличием вредных привычек,
- ростом уровня стресса.
Также эксперты утверждают, что на ситуацию повлиял короновирус. Он негативно сказывается на выработке половых гормонов.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре ученые прочитали лекции об иммунологии.