Жители Краснодарского края в лидерах по покупке лекарств для потенции

Россияне приобрели 2,7 млн упаковок средств для потенции на 1,8 млрд рублей

Продажи средств для потенции в начале года выросли почти на 40%. Об этом «Известиям» сообщили в национальной системе «Честный знак». По их данным, такие лекарства чаще всего покупали жители Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Москвы.



«Вы чувствуете себя в поезде, летящем под откос»: Как справиться со стрессом, когда большинство новостей пугают?