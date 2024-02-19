Банк Уралсиб досрочно завершил финансовое оздоровление

Процедуру финансового оздоровления сроком 10 лет в отношении банка ввело Агентство по страхованию вкладов в 2015 году

Оздоровление должно было завешиться в 2025 году.

В банке выполнили все плановые мероприятия, несколько лет подряд опережая контрольные показатели деятельности.

Как отмечают в Уралсибе, банк показывает стабильно высокую годовую прибыль и рост активов, а также высокий уровень достаточности капитала. Все нормативы выполняет с запасом. Банк входит в топ-20 рынка по активам и прибыли, а также в топ-10 рыночных рейтингов по ключевым для банка направлениям бизнеса.