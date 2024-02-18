В девяти пригородах Анапы 19 февраля отключат свет

Плановые отключения электроэнергии пройдут 19 февраля в девяти районах и пригородах Анапы

Как сообщает пресс-служба ПАО «Россети Кубань», в понедельник, 19 февраля, в девяти районах Анапы произойдут плановые отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами.

С 8:00 до 18:00 свет отключат в:

· селе Супсех (на восьми улицах);

· селе Гай-Кодзор (на пяти улицах);

· поселке Виноградном (на улице Красной).

С 9:00 до 17:00 будут обесточены:

· хутор Розы Люксембург (улица Российская);

· ДНТ «Ветеран» (улицы Зеркальная, Лунная, Серебряная, Черемушки).

С 13:00 до 17:00 электричества не будет в:

· хуторе Большой Разнокол;

· хуторе Малый Разнокол;

· хуторе Прикубанский;

· селе Сукко.

Ранее на этой неделе стало известно, что с 20 февраля по 17 марта в Сочи изменится расписание движения электричек и автобусов, а в Новороссийске начата проверка заплесневевшей школы.