В девяти пригородах Анапы 19 февраля отключат свет

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «Россети Кубань»
    © Изображение пресс-службы «Россети Кубань»

Плановые отключения электроэнергии пройдут 19 февраля в девяти районах и пригородах Анапы

Как сообщает пресс-служба ПАО «Россети Кубань», в понедельник, 19 февраля, в девяти районах Анапы произойдут плановые отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами.

С 8:00 до 18:00 свет отключат в:
· селе Супсех (на восьми улицах);
· селе Гай-Кодзор (на пяти улицах);
· поселке Виноградном (на улице Красной).

С 9:00 до 17:00 будут обесточены:
· хутор Розы Люксембург (улица Российская);
· ДНТ «Ветеран» (улицы Зеркальная, Лунная, Серебряная, Черемушки).

С 13:00 до 17:00 электричества не будет в:
· хуторе Большой Разнокол;
· хуторе Малый Разнокол;
· хуторе Прикубанский;
· селе Сукко.

Ранее на этой неделе стало известно, что с 20 февраля по 17 марта в Сочи изменится расписание движения электричек и автобусов, а в Новороссийске начата проверка заплесневевшей школы.

ЖКХ Россети Кубань Энергетика

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