В девяти пригородах Анапы 19 февраля отключат свет
Плановые отключения электроэнергии пройдут 19 февраля в девяти районах и пригородах Анапы
Как сообщает пресс-служба ПАО «Россети Кубань», в понедельник, 19 февраля, в девяти районах Анапы произойдут плановые отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами.
С 8:00 до 18:00 свет отключат в:
· селе Супсех (на восьми улицах);
· селе Гай-Кодзор (на пяти улицах);
· поселке Виноградном (на улице Красной).
С 9:00 до 17:00 будут обесточены:
· хутор Розы Люксембург (улица Российская);
· ДНТ «Ветеран» (улицы Зеркальная, Лунная, Серебряная, Черемушки).
С 13:00 до 17:00 электричества не будет в:
· хуторе Большой Разнокол;
· хуторе Малый Разнокол;
· хуторе Прикубанский;
· селе Сукко.
Ранее на этой неделе стало известно, что с 20 февраля по 17 марта в Сочи изменится расписание движения электричек и автобусов, а в Новороссийске начата проверка заплесневевшей школы.