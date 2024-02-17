В Сочи временно изменится схема движения транспорта

В Сочи в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи временно изменится схема движения общественного транспорта

С 20 февраля маршруты пригородных поездов изменятся. Поезда Туапсе — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт, Лазаревская — Роза Хутор будут следовать только до станции «Сочи». Для пересадки на пригородные поезда, следующие до станций Адлер, Имеретинский курорт, Роза Хутор и Аэропорт пассажирам необходимо будет выйти на станции «Сочи» и пройти в вокзал через пункт досмотра. Такой режим движения электричек будет действовать по 17 марта включительно. Жителей и гостей курорта просят заранее планировать поездку с учетом изменений. В связи с проведением фестиваля вводятся ограничения движения транспорта и на федеральной территории Сириус. Временно изменили маршруты автобусов №№ 535э, 539 и 560.

Так, до 10 марта ввели ограничение движения по улице Триумфальной от Олимпийского проспекта до улицы Журналистов. Маршрут №535э «С/х Россия — ГК Лаура — ГЛК Роза Хутор» в прямом и обратном направлении осуществляет движение по улице Триумфальной, в районе заправочной станции «Роснефть», а также по Олимпийскому проспекту. Из схемы движения в прямом направлении исключены остановки «Гостиница Tulip Inn», «Формула Сочи», в обратном направлении — «Формула Сочи», «Бар Террасса», «Гостиница Tulip Inn». При этом введены дополнительные остановки прямом направлении — «Медиацентр», в обратном — «Жилые дома», «Медиацентр». Маршрут №539 «КПП Псоу — ж/д вокзал Олимпийский парк» в прямом и обратном направлении осуществляет движение по улице Казачьей и Олимпийскому проспекту. Из схемы движения в обратном направлении исключили остановки «Бар Терасса» и «Гостиница Tulip Inn».

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Маршрут №560 «улица Дарвина — ж/д вокзал Адлер — улица Ленина — улица Казачья — ж/д вокзал Олимпийский парк» временно следует по улицам Триумфальной, Триумфальный проезд, Казачьей с разворотом на пересечении улиц Староохотничьей и Казачьей, с заездом на остановку «магазин Милана» как в прямом, так и обратном направлении. Из схемы движения маршрута в прямом направлении исключили остановку «Бар Терасса», в обратном — «Гостиница Tulip Inn» и «Формула Сочи». С 29 февраля по 7 марта на трассе А-147 вводят ограничения движения большегрузов. Ежедневно с 6:00 до полуночи запрещен проезд грузовиков массой более 3,5 тонны. Также в это время будут запрещены повороты с улицы Каспийской направо на Тюльпанов и Триумфальную, а также съезд с нее на улицу Луначарского и к парку «Южные культуры». Будет закрыт съезд на Триумфальную улицу с трассы А-149, с улицы Энергетиков и поворот с Суздальской. Возле границы с Абхазией большегрузам ограничат движение по направлению к улице Таврической со стороны МАПП Псоу, улицы Урожайной и съезда с трассы А-147.