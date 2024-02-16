В Новороссийске проверят школу из-за плесени на стенах

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Прокуратура Новороссийска проверит одну из городских школ, где на стенах образовалась плесень

Ведомство организовало проверку в МБОУ СОШ №21 в Новороссийске в связи информацией о нарушении санитарных правил. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Прокуратура города вместе с Роспотребнадзором запланировали выход в образовательное учреждение. После они дадут оценку работе руководства учебного заведения, в том числе по факту длительного бездействия по ремонту здания.

Как писали ранее Юга.ру, прокуратура организовала проверку из-за застрявшего в яме школьного автобуса в Краснодаре.

Новороссийск Прокуратура Школа

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В Новороссийске проверят школу из-за плесени на стенах
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