В Новороссийске проверят школу из-за плесени на стенах

Прокуратура Новороссийска проверит одну из городских школ, где на стенах образовалась плесень

Ведомство организовало проверку в МБОУ СОШ №21 в Новороссийске в связи информацией о нарушении санитарных правил. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

На стенах раздевалки спортзала школьники обнаружили следы потеков, плесень и сырость.



Прокуратура города вместе с Роспотребнадзором запланировали выход в образовательное учреждение. После они дадут оценку работе руководства учебного заведения, в том числе по факту длительного бездействия по ремонту здания.