В Новороссийске проверят школу из-за плесени на стенах
Прокуратура Новороссийска проверит одну из городских школ, где на стенах образовалась плесень
Ведомство организовало проверку в МБОУ СОШ №21 в Новороссийске в связи информацией о нарушении санитарных правил. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
На стенах раздевалки спортзала школьники обнаружили следы потеков, плесень и сырость.
Прокуратура города вместе с Роспотребнадзором запланировали выход в образовательное учреждение. После они дадут оценку работе руководства учебного заведения, в том числе по факту длительного бездействия по ремонту здания.
Как писали ранее Юга.ру, прокуратура организовала проверку из-за застрявшего в яме школьного автобуса в Краснодаре.
Сегодня, 10:22«Леса изрыты не кабанами, но людьми»
Рассказ черного копателя из книги о приборном поиске в России