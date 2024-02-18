Неделя в крае начнется с дождя со снегом

С 19 по 25 февраля в Краснодарском крае будет постепенно теплеть, однако начнется неделя с мокрого снега

Согласно прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в крае будет облачно с прояснениями, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами возможен гололед. Температура воздуха днем составит 1…6°, на Черноморском побережье 5…10°.

В последующие двое суток ночью температура будет опускаться до –7…–5°, возможны снег и мокрый снег. Днем будет теплеть до 5…10°.

Далее продолжит теплеть, своего максимума температура воздуха достигнет в пятницу, 23 февраля. По данным Гисметео, это будет 12°. По данным «Яндекс. Погоды», 14°. Осадков ни один из сервисов, начиная со среды, не прогнозирует.

Как стало известно ранее на этой неделе, в Красной Поляне на 23-25 февраля уже забронировано 80% гостиничного фонда, а в самом Сочи вчера высадили 16 8-метровых пальм.