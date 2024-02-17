В Сочи высадили новый пальмарий

Там за одни сутки высадили 16 вашингтоний. Высота деревьев — 8 метров. Прежде чем поместить в грунт, специалисты выдержали пальмы на карантине. Их гарантийный срок — 1 год, в течение которого подрядчик обязуется осуществлять уход за субтропическими деревьями до их полной приживаемости.

Пальма вашингтония — выносливое растение, которое может выдерживать даже кратковременные заморозки. В естественных условиях растет преимущественно в Северной Америке. Селекционеры одомашнили культуру не так давно, но уже вывели несколько гибридов и новых сортов. В дикой природе вашингтонии достигают 25 м в высоту.

Кроме того, на курорте разработали концепцию по озеленению города. Только на муниципальных территориях до конца марта высадят 130 пальм. Затем еще 320 деревьев.

Также мэрия совместно с экологами и волонтерами провела мониторинг около 1000 пальм на предмет присутствия вредителя. По всем выявленным проблемам принимают меры.