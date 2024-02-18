В Краснодаре пройдет выставка «Золотой фотообъектив Кубани-2023»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 20 февраля откроется экспозиция «Золотой фотообъектив Кубани-2023» (12+)

В этом году она объединила 21 автора и собрала более 120 работ лучших журналистов СМИ кубанской столицы и региона. Экспозиция представляет собой своеобразный фотодневник событий, происходящих в Краснодарском крае. Здесь нашли отражение самые интересные мгновения, которые удалось запечатлеть фотокорреспондентам.

Представлены снимки, демонстрирующие пейзажи, жанровые, репортажные фотографии, отражающие повседневную жизнь региона.

Выставка будет работать до 3 марта по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 20 февраля откроется персональная фотоэкспозиция Анны Ореховой «Ветер перемен». В рамках проекта автор представит серию ночных фотографий, которые покажут, как трансформируются рекламные щиты, витрины и фонари.

Афиша Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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