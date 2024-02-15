В Краснодаре откроется фотовыставка «Ветер перемен»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 20 февраля откроется персональная фотоэкспозиция Анны Ореховой «Ветер перемен» (6+)

В рамках проекта автор представит серию ночных фотографий, которые покажут, как трансформируются рекламные щиты, витрины, фонари. В фотографиях Анны предметы превращаются в абстрактные формы, лишенные привычного смысла. Автор стремится показать красоту городской среды.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В экспозицию вошли 30 работ, сделанных в Краснодаре, Горячем Ключе, Сочи и Сухуми. Все фотографии этой серии сделаны без применения графических редакторов. Световые конструкции получены в результате настроек длинной выдержки на камере.

Выставка будет работать до 3 марта по адресу улица Рашпилевская, 32.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко состоится ежегодный фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи». Тема события — «Связи. Вдохновение. Развитие». 

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В Краснодаре откроется фотовыставка «Ветер перемен»
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