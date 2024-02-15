В Краснодаре откроется фотовыставка «Ветер перемен»

В рамках проекта автор представит серию ночных фотографий, которые покажут, как трансформируются рекламные щиты, витрины, фонари. В фотографиях Анны предметы превращаются в абстрактные формы, лишенные привычного смысла. Автор стремится показать красоту городской среды.

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

© Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В экспозицию вошли 30 работ, сделанных в Краснодаре, Горячем Ключе, Сочи и Сухуми. Все фотографии этой серии сделаны без применения графических редакторов. Световые конструкции получены в результате настроек длинной выдержки на камере.

Выставка будет работать до 3 марта по адресу улица Рашпилевская, 32.