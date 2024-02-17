В Краснодаре состоится показ и обсуждение фильма «Кадиллак Рекордс»

Эта лента о лейбле Chess Records, который в 1950-х годах в Чикаго основал польский иммигрант еврейского происхождения Леонард Чесс. Именно он открыл двери афро-американским исполнителям для записи музыки. Фильм частично описывает бурные жизни некоторых легенд Америки, включая Мадди Уотерса, Леонарда Чезза, Литтл Уолтера, Хоулин Уолфа, Этты Джеймс и Чака Берри. Картина о сексе, жестокости, расизме и рок-н-ролле.

После просмотра фильм со зрителями обсудит джазовый хореограф Екатерина Чалая.

Начало показа в 21:00. Вход бесплатный по записи по телефону +7 (928) 405-79-90. Кофейня Booker находится по адресу улица Октябрьская, 91.