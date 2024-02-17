В Краснодаре состоится показ и обсуждение фильма «Кадиллак Рекордс»
В краснодарской кофейне Booker 17 февраля состоится показ и обсуждение музыкального фильма «Кадиллак Рекордс» (18+)
Эта лента о лейбле Chess Records, который в 1950-х годах в Чикаго основал польский иммигрант еврейского происхождения Леонард Чесс. Именно он открыл двери афро-американским исполнителям для записи музыки. Фильм частично описывает бурные жизни некоторых легенд Америки, включая Мадди Уотерса, Леонарда Чезза, Литтл Уолтера, Хоулин Уолфа, Этты Джеймс и Чака Берри. Картина о сексе, жестокости, расизме и рок-н-ролле.
После просмотра фильм со зрителями обсудит джазовый хореограф Екатерина Чалая.
Начало показа в 21:00. Вход бесплатный по записи по телефону +7 (928) 405-79-90. Кофейня Booker находится по адресу улица Октябрьская, 91.
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 19 февраля состоится предпремьерный показ фильма «В Арктику». Это документальная лента, снятая в экстремальных условиях. Картина посвящена исследованию самой большой ледяной пустыни мира.