В Краснодаре состоится показ и обсуждение фильма «Кадиллак Рекордс»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Кадиллак Рекордс» © Скриншот видео с YouTube-канала «Виктор Викторович»
    Кадр из трейлера к фильму «Кадиллак Рекордс» © Скриншот видео с YouTube-канала «Виктор Викторович»

В краснодарской кофейне Booker 17 февраля состоится показ и обсуждение музыкального фильма «Кадиллак Рекордс» (18+)

Эта лента о лейбле Chess Records, который в 1950-х годах в Чикаго основал польский иммигрант еврейского происхождения Леонард Чесс. Именно он открыл двери афро-американским исполнителям для записи музыки. Фильм частично описывает бурные жизни некоторых легенд Америки, включая Мадди Уотерса, Леонарда Чезза, Литтл Уолтера, Хоулин Уолфа, Этты Джеймс и Чака Берри. Картина о сексе, жестокости, расизме и рок-н-ролле.

После просмотра фильм со зрителями обсудит джазовый хореограф Екатерина Чалая.

Начало показа в 21:00. Вход бесплатный по записи по телефону +7 (928) 405-79-90. Кофейня Booker находится по адресу улица Октябрьская, 91.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 19 февраля состоится предпремьерный показ фильма «В Арктику». Это документальная лента, снятая в экстремальных условиях. Картина посвящена исследованию самой большой ледяной пустыни мира.

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