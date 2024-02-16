Краснодарцев приглашают на поэтический баттл

Чтецы прочтут известные стихотворения классиков, а поэты прочтут свои современные интерпретации этих произведений. Зрители примут решение, кто победил.

Также пройдет открытый микрофон, в котором могут участвовать все желающие. Запись ведет Ксения.

Начало в 18:30. Площадка берет арендный сбор 300 рублей. Дом творчества Высоцкого находится по адресу улица Бабушкина, 295.