Краснодарцев приглашают на поэтический баттл

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В краснодарском Доме творчества Высоцкого 17 февраля состоится поэтический баттл (18+)

Чтецы прочтут известные стихотворения классиков, а поэты прочтут свои современные интерпретации этих произведений. Зрители примут решение, кто победил.

Также пройдет открытый микрофон, в котором могут участвовать все желающие. Запись ведет Ксения.

Начало в 18:30. Площадка берет арендный сбор 300 рублей. Дом творчества Высоцкого находится по адресу улица Бабушкина, 295.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 20 февраля откроется персональная фотоэкспозиция Анны Ореховой «Ветер перемен». В рамках проекта автор представит серию ночных фотографий, которые покажут, как трансформируются рекламные щиты, витрины и фонари. 

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