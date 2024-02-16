В Краснодаре планируется масштабная реконструкция стадиона «Труд»

Власти Краснодара анонсировали масштабную реконструкцию стадиона «Труд»

Там построят бассейн, ФОК, игровое поле с натуральным газоном и беговыми дорожками с усовершенствованным покрытием, а также гостиничный комплекс для участников соревнований. Работы выполнят на средства инвестора. Сейчас специалисты разрабатывают проект реконструкцию спортивного объекта и проводят общественные обсуждения.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что стадион «Труд» на улице Береговой планируют снести, чтобы построить на его месте гостиничный комплекс. Заместитель главы Краснодара, курирующий работу в сфере спорта и молодежной политики, Денис Ярченко заявил, что это не соответствует действительности.