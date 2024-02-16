В Краснодаре планируется масштабная реконструкция стадиона «Труд»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Денис Ярченко | Замглавы Краснодара»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Денис Ярченко | Замглавы Краснодара»

Власти Краснодара анонсировали масштабную реконструкцию стадиона «Труд»

Там построят бассейн, ФОК, игровое поле с натуральным газоном и беговыми дорожками с усовершенствованным покрытием, а также гостиничный комплекс для участников соревнований. Работы выполнят на средства инвестора.

Сейчас специалисты разрабатывают проект реконструкцию спортивного объекта и проводят общественные обсуждения.

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Ранее в социальных сетях появилась информация, что стадион «Труд» на улице Береговой планируют снести, чтобы построить на его месте гостиничный комплекс. Заместитель главы Краснодара, курирующий работу в сфере спорта и молодежной политики, Денис Ярченко заявил, что это не соответствует действительности.

Как писали Юга.ру, футбольный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение, что через 50 лет стадион «Краснодар» будет носить имя Сергея Галицкого.

Благоустройство Краснодар Стадионы

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