Топ-5 самых «качающих» футбольных стадионов юга России и Кавказа

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Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • Стадион «Краснодар» зимой © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    Стадион «Краснодар» зимой © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

МегаФон составил рейтинг самых популярных футбольных арен в сезоне 2023/2024, проанализировав обезличенные данные абонентов

Ежегодно 10 декабря отмечают Всемирный день футбола. От года к году трафик посещаемости среди любителей данного вида спорта растет в среднем на 15%.

Открывает топ-5 лидеров по объему трафика в сезоне спорткомплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном. Он работает с 2011 года и вмещает 30 тыс. болельщиков. Наиболее популярным матчем стала игра конца сентября с победой хозяев. С начала сезона любители спортивных зрелищ прокачали почти 22 ТБ данных, что сравнимо с беспрерывным просмотром фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на протяжении 5 месяцев.

Второе место занимает стадион «Краснодар» на 35 тыс. мест, работающий с 2016 года. Всего в сезоне 2023/2024 ФК «Краснодар» выиграл в первенстве страны 11 из 18 игр. 10 декабря после победы над ЦСКА «быки» вернулись на первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. Самым посещаемым турниром этого сезона стала игра начала ноября. С сентября этого года фанаты прокачали более 11 ТБ данных. Такого объёма информации хватит для беспрерывного просмотра отечественного фильма «Тренер» в течении 2,5 месяцев.

  • Матч «Краснодар» — «Валенсия», Краснодар, 14 марта 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Матч «Краснодар» — «Валенсия», Краснодар, 14 марта 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • Стадион ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Стадион ФК «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • Матч «Краснодар» — «Валенсия», Краснодар, 14 марта 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Матч «Краснодар» — «Валенсия», Краснодар, 14 марта 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Каким спортом можно заниматься в парке «Краснодар» и сколько это стоит:

Третья позиция у «Волгоград Арены» — стадиона международного класса на 45 тыс. мест, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. Волгоградцы отдали предпочтение концу ноября, когда прошел товарищеский матч между сборными России и Кубы. Россияне одержали победу со счетом 8:0. За 3,5 месяца посетители суммарно прокачали 3,5 ТБ данных. Этого объёма хватит для просмотра фильма «Дикая лига» более 390 раз.

Четвертым стал «Фишт» — объект XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, названный в честь одноименной горной вершины в западной части Главного Кавказского хребта. Он рассчитан на 40 тыс. зрителей. Любимой встречей сезона стал поединок в первых числах ноября с победой ФК «Сочи». Пришедшие сюда к началу зимы сгенерировали 2,3 ТБ трафика. Для сравнения, такого объёма информации хватит на беспрерывный просмотр 260 раз фильма «Стрельцов».

  • Фанаты перед победным матчем Уругвая на стадионе «Фишт» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Фанаты перед победным матчем Уругвая на стадионе «Фишт» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • Матч Россия — Турция, Сочи, 14 октября 2018 года © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    Матч Россия — Турция, Сочи, 14 октября 2018 года © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Закрывает рейтинг «Ростов Арена» вместительностью 43 тыс. человек, возведенный, как и в Волгограде, в 2018 году специально для проведения чемпионата мира. Интересным стало соревнование, в котором ФК «Ростов» победил «Локомотив». Суммарный трафик абонентов в этом сезоне составил почти 1 ТБ, что равно 80 просмотрам без остановки фильма «Моя жизнь».

  • «Ростов-Арена» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    «Ростов-Арена» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • Стадион «Ростов-Арена» © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    Стадион «Ростов-Арена» © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

«Для МегаФона, как и для жителей южной части России, футбол — не просто игра. Аналитика показывает, что больше всего притягивают болельщиков состязания с местными командами. Возможно, поддержка горожан и позволяет выигрывать у соперников. Посещение матчей мы стараемся сделать максимально комфортным: провести трансляцию с места событий или отправить видеозапись легко. Например, сегодня средняя скорость мобильного интернета на стадионе «Фишт» составляет более 60 Мбит/с», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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