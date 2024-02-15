На Азовском побережье Краснодарского края ожидается ураганный ветер
Штормовое предупреждение по сильному ветру объявлено в Краснодарском крае
До конца суток 15 февраля, в течении 16 февраля, ночью и утром 17 февраля в районе Азовского моря сохранится сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Также возможно понижение уровней воды до неблагоприятных отметок. На территории всего Краснодарского края действует штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Спасатели напоминают, что при усилении ветра необходимо плотно закрыть все окна и убрать с балконов предметы, которые может унести. На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, вывесок, дорожных знаков. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними машины.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 01 и101.
Как писали Юга.ру, жителей и гостей Краснодарского края предупредили об опасности схода лавин в горных районах. С 15 по 16 февраля в горах выше 1 тыс. метров будет лавиноопасно. Предупреждение распространяется на все горные районы региона, кроме Сочи.