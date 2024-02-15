На Азовском побережье Краснодарского края ожидается ураганный ветер

Штормовое предупреждение по сильному ветру объявлено в Краснодарском крае

До конца суток 15 февраля, в течении 16 февраля, ночью и утром 17 февраля в районе Азовского моря сохранится сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Также возможно понижение уровней воды до неблагоприятных отметок. На территории всего Краснодарского края действует штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра необходимо плотно закрыть все окна и убрать с балконов предметы, которые может унести. На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, вывесок, дорожных знаков. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними машины. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 01 и101.