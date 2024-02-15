Погода в Краснодарском крае: облачно, ветер и туман

В четверг, 15 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер 6-11 м/с, ночью порывы 12-14 м/с, на Азовском побережье до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 4-9 °С. Местами в южной половине края до 13 °С, в горах ночью -3…+2 °С, днем 3-8 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик ночью 12-14 м/с, днём 15-20 м/с, местами порывы ночью и утром 20-24 м/с, днем 21-26 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 9-14 °С.

В пятницу, 16 февраля, облачно с прояснениями. Местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, в восточной половине края гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер 5-10 м/с, возможны порывы до 12-20 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 22-27 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3 °С, местами в восточной половине края до -5 °С. Днем воздух прогреется до 5-10 °С. В горах ночью -1…-6 °С, днем -2…+3 °С. На Черноморском побережье ночью 1-6 °С, днем 6-11 °С.