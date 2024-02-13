В Краснодаре состоится лекция «Что такое сексуальность»
В Краснодаре 16 февраля состоится лекция «Что такое сексуальность» от местного образовательного проекта «Зарядка» (18+)
Программа:
- как развивается и формируется сексуальность;
- чем различаются мужская и женская сексуальность;
- что такое либидо;
- особенности чувствительности мужчин и женщин в сексе;
- как культура и родительская семья могут искажать представления о сексе у человека;
- почему нужно и можно мастурбировать.
«Приходите на лекцию, чтобы лучше понимать свою сексуальность и использовать эту информацию для улучшения своих романтических отношений и качества интимной жизни», — приглашают организаторы.
Встречу проводит когнитивно-поведенческий психотерапевт, преподаватель психологии Лариса Бурлаченко.
Лекция пройдет в креативном кластере Колос по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке.
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