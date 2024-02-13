В Краснодаре состоится лекция «Что такое сексуальность»

Краснодарский край

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  • © Фото yanalya, Freepik.com
    © Фото yanalya, Freepik.com

В Краснодаре 16 февраля состоится лекция «Что такое сексуальность» от местного образовательного проекта «Зарядка» (18+)

Программа:

  • как развивается и формируется сексуальность;
  • чем различаются мужская и женская сексуальность;
  • что такое либидо;
  • особенности чувствительности мужчин и женщин в сексе;
  • как культура и родительская семья могут искажать представления о сексе у человека;
  • почему нужно и можно мастурбировать.

«Приходите на лекцию, чтобы лучше понимать свою сексуальность и использовать эту информацию для улучшения своих романтических отношений и качества интимной жизни», — приглашают организаторы.

Встречу проводит когнитивно-поведенческий психотерапевт, преподаватель психологии Лариса Бурлаченко.

Лекция пройдет в креативном кластере Колос по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 февраля можно послушать лекцию «Выход за плоскость: контррельефы, объекты». Ее проведет научный сотрудник художественного музея имени Коваленко Яна Алалыкина.

Афиша Краснодар Лекции Образование

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