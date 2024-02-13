В Краснодаре состоится лекция «Что такое сексуальность»

В Краснодаре 16 февраля состоится лекция «Что такое сексуальность» от местного образовательного проекта «Зарядка» (18+)

Программа:

как развивается и формируется сексуальность;

чем различаются мужская и женская сексуальность;

что такое либидо;

особенности чувствительности мужчин и женщин в сексе;

как культура и родительская семья могут искажать представления о сексе у человека;

почему нужно и можно мастурбировать.

«Приходите на лекцию, чтобы лучше понимать свою сексуальность и использовать эту информацию для улучшения своих романтических отношений и качества интимной жизни», — приглашают организаторы.

Встречу проводит когнитивно-поведенческий психотерапевт, преподаватель психологии Лариса Бурлаченко.

Лекция пройдет в креативном кластере Колос по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке.