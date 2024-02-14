На Черноморском побережье восстановили разрушенные после схода селя пути
На участке Дагомыс — Лоо железнодорожники открыли движение поездов по обоим путям
Предыстория: Ночью с 4 на 5 февраля в районе Сочи сель сошел на железную дорогу. Из-за непогоды на Черноморском побережье изменили расписание десятки поездов. Специалисты восстанавливали поврежденные пути, а пассажиров задержанных вагонов перевозили на автобусах.
14 февраля на участке Дагомыс — Лоо полностью восстановили движение поездов по двум путям. С начала работ убрали более 31 тыс. куб. м грунта, сообщает пресс-служба СКЖД.
К ликвидации последствий схода селя привлекли более 180 человек, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры.
В ближайшие дни на участке восстановят контактную сеть.
Пригородные поезда на Черноморском побережье пока курсируют по временному расписанию. Вагоны дальнего следования ходят по действующему графику.
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