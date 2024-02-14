На Черноморском побережье восстановили разрушенные после схода селя пути

Предыстория: Ночью с 4 на 5 февраля в районе Сочи сель сошел на железную дорогу. Из-за непогоды на Черноморском побережье изменили расписание десятки поездов. Специалисты восстанавливали поврежденные пути, а пассажиров задержанных вагонов перевозили на автобусах.

14 февраля на участке Дагомыс — Лоо полностью восстановили движение поездов по двум путям. С начала работ убрали более 31 тыс. куб. м грунта, сообщает пресс-служба СКЖД.



К ликвидации последствий схода селя привлекли более 180 человек, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры.



В ближайшие дни на участке восстановят контактную сеть.



Пригородные поезда на Черноморском побережье пока курсируют по временному расписанию. Вагоны дальнего следования ходят по действующему графику.