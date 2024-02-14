На Черноморском побережье восстановили разрушенные после схода селя пути

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На участке Дагомыс — Лоо железнодорожники открыли движение поездов по обоим путям

Предыстория: Ночью с 4 на 5 февраля в районе Сочи сель сошел на железную дорогу. Из-за непогоды на Черноморском побережье изменили расписание десятки поездов. Специалисты восстанавливали поврежденные пути, а пассажиров задержанных вагонов перевозили на автобусах.

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14 февраля на участке Дагомыс — Лоо полностью восстановили движение поездов по двум путям. С начала работ убрали более 31 тыс. куб. м грунта, сообщает пресс-служба СКЖД.

К ликвидации последствий схода селя привлекли более 180 человек, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры.

В ближайшие дни на участке восстановят контактную сеть.

Пригородные поезда на Черноморском побережье пока курсируют по временному расписанию. Вагоны дальнего следования ходят по действующему графику.

Как писали ранее Юга.ру, РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса.

Железная дорога Поезда РЖД Сочи Черное море

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На Черноморском побережье восстановили разрушенные после схода селя пути
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